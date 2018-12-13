İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'
İran'da son yıllarda estetik ameliyatları yoğun ilgi odağı haline geldi. Peki katı kurallara sahip bu ülkede nasıl oluyor da günlük yaşamda estetik ameliyatlar bu kadar ilgi görüyor? İşte İran'ın 'estetikli kadınları'...
13 Aralık 2018 Perşembe, 18:25:41
Güncelleme: 18:29:49
İran'da son yıllarda estetik ameliyat oranlarındaki artış, cerrahların başarısı ve düşük maliyet, başkent Tahran'ı plastik cerrahinin ilgi odağı haline getirdi.
Yerel medyanın İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı bilgilere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgi var.
Böylece İran, nüfus oranlarına göre ülkede yapılan estetik ameliyat sıralamasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
İstatistiklere göre estetik ameliyat talebi en çok 17-26 yaş grubundan geliyor.
Uzmanlar, estetik ameliyat olan kişilerin yüzde 50'sinin durumunun cerrahi bir müdahaleyi gerektirmediğini söyledi.