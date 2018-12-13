İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

İran'da son yıllarda estetik ameliyatları yoğun ilgi odağı haline geldi. Peki katı kurallara sahip bu ülkede nasıl oluyor da günlük yaşamda estetik ameliyatlar bu kadar ilgi görüyor? İşte İran'ın 'estetikli kadınları'...

13 Aralık 2018 Perşembe, 18:25:41 Güncelleme: 18:29:49
İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

İran'da son yıllarda estetik ameliyat oranlarındaki artış, cerrahların başarısı ve düşük maliyet, başkent Tahran'ı plastik cerrahinin ilgi odağı haline getirdi.

İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

Yerel medyanın İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı bilgilere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgi var.

İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

Böylece İran, nüfus oranlarına göre ülkede yapılan estetik ameliyat sıralamasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

İstatistiklere göre estetik ameliyat talebi en çok 17-26 yaş grubundan geliyor.

İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

Uzmanlar, estetik ameliyat olan kişilerin yüzde 50'sinin durumunun cerrahi bir müdahaleyi gerektirmediğini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi