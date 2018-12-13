İran'da estetik ameliyatlarına olan yoğun ilgi dikkat çekti! İşte İran'ın 'estetikli kadınları'

İran'da son yıllarda estetik ameliyatları yoğun ilgi odağı haline geldi. Peki katı kurallara sahip bu ülkede nasıl oluyor da günlük yaşamda estetik ameliyatlar bu kadar ilgi görüyor? İşte İran'ın 'estetikli kadınları'...

13 Aralık 2018 Perşembe, 18:25:41 Güncelleme: 18:29:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





