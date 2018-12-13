Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 14 Aralık Cuma Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.



Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı Ankara'da da yaşamı olumsuz etkileyecek. 2 gün sürecek olan kar yağışı eğitimin aksamasına da neden olacak.