Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 14 Aralık Cuma Ankara'da okullar tatil olacak mı?
Ankara'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde eğitime devam edileceğini açıklaması tatil bekleyen öğrencileri üzerken, gözler bugüne çevrildi. Peki 14 Aralık Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili var mı? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği 14 Aralık Cuma 'Ankara'da okullar tatil mi?' sorusunun cevabı...
Ankara'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde eğitime devam edileceğini açıklaması tatil bekleyen öğrencileri üzerken, gözler bugüne çevrildi. Peki 14 Aralık Cuma Ankara'da okullar tatil mi? İşte detaylar...
Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.
Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı Ankara'da da yaşamı olumsuz etkileyecek. 2 gün sürecek olan kar yağışı eğitimin aksamasına da neden olacak.
Kar yağışı 2 gün kar boyunca şu illeri etkileyecek :
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.