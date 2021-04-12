İnternetten görüp başladı! 7 yıldır kurşun kalem ucuna figürler işliyor! 200'ün üzerinde çalışması var
Kocaeli Derince'de yaşayan Hüseyin Sarı internette gördükten sonra kurşun kalem ucuna mikroskobik heykeller yapmaya başladı. Bugüne kadar 200'den fazla eser üreten Hüseyin Sarı, Anıtkabir'den Eyfel Kulesi'ne, Mona Lisa'dan eşeğine ters binen Nasreddin Hoca figürüne kadar birbirinden ünlü birçok kişi, eser ve simgeyi kurşun kalem ucuna işledi. Hüseyin Sarı, hobi olarak başladığı bu sanatta sipariş üzerine işler yapmaya başladı.
Derince'de yaşayan Hüseyin Sarı, kendi çabası ile kurşun kalem ucuna heykel yapma sanatını öğrendi. Bugüne kadar 200'den fazla eser üreten Hüseyin Sarı, Anıtkabir'den Eyfel Kulesi'ne, Mona Lisa'dan eşeğine ters binen Nasreddin Hoca figürüne kadar birbirinden ünlü birçok kişi, eser ve simgeyi kurşun kalem ucuna işledi. Hüseyin Sarı, hobi olarak başladığı bu sanatta sipariş üzerine işler yapmaya başladı.
'BU SANATLA TANINARAK İSMİMİ DUYURMAK İSTİYORUM'
Yurt dışında bu sanatı gerçekleştiren birini internette görerek başladığını anlatan Hüseyin Sarı, "Ben 7 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Yurtdışında bunu yapan bir sanatçıyı görerek başladım. Daha sonra bende bir tutkuya dönüştü ve çalışmalar peş peşe gelmeye başladı.
'SABIR GEREKTİREN BİR İŞ'
Kalem ucuna heykel yapmanın sabır gerektirdiğini belirten Sarı, "Bu işe başlayabilmek için her şeyden evvel bir el melekesinin, bir el yatkınlığının olması gerekiyor. Çok sabır gerektiren bir iş, çünkü herhangi teknolojik bir cihaz kullanmıyoruz. Neşter, iğne gibi çeşitli uçlarla, hassas aletlerle bunları işleyerek, kazıyarak, boyayarak vücuda getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.