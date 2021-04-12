İnternetten görüp başladı! 7 yıldır kurşun kalem ucuna figürler işliyor! 200'ün üzerinde çalışması var

'SABIR GEREKTİREN BİR İŞ'

Kalem ucuna heykel yapmanın sabır gerektirdiğini belirten Sarı, "Bu işe başlayabilmek için her şeyden evvel bir el melekesinin, bir el yatkınlığının olması gerekiyor. Çok sabır gerektiren bir iş, çünkü herhangi teknolojik bir cihaz kullanmıyoruz. Neşter, iğne gibi çeşitli uçlarla, hassas aletlerle bunları işleyerek, kazıyarak, boyayarak vücuda getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

