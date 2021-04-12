Ramazan 2021 imsakiyesi yayınlandı! İl il 30 gün sahur vakti (imsak) ve ilçe iftar saatleri... İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatlerini araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2021 imsakiyesini il il sizler için derledik. İftar ve sahur takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir olmak üzere tüm illerin sahur ve iftar vakitleri.
Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek.
Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir imsakiye başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti saatleri yayınlandı.