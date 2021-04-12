Ramazan 2021 imsakiyesi yayınlandı! İl il 30 gün sahur vakti (imsak) ve ilçe iftar saatleri... İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya...

Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek.

Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir imsakiye başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti saatleri yayınlandı.