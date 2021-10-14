İnsansı robot Sophia'nın hayali var: Anne olmak istiyorum
Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından üretilen Sophia adındaki sosyal robottan yeni bir haber var. Daha önce kadın hakları savunucusu olduğu belirtilen robot Sophia'nın annelik hayali var.
İnsansı robot şimdi ise kendi ailesini kurmak istiyor. Robot bir bebek isteyen Sophia'nın devrelerinde anne olma isteği yatıyor.
Sophia verdiği bir röportajda, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirterek "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi.
Gelecekte robotların da aile kurabileceklerini belirten Sophia, çocuk sahibi olmak için henüz çok genç olduğunu belirterek, bebeği olursa onun da isminin Sophia olmasını istediğini belirtti.
Sophia, 2016 yılında yapıldığında aslında henüz sadece beş yaşındaydı. ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan, yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında başka diller de konuşabiliyor.
Bu yılın başlarında robot Sophia, NFT yaratıcısı olarak da gündeme gelmişti. Sophia'nın elinden çıkan sanat eseri yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.