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İnsansı robot Sophia'nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından üretilen Sophia adındaki sosyal robottan yeni bir haber var. Daha önce kadın hakları savunucusu olduğu belirtilen robot Sophia'nın annelik hayali var.

14.10.2021 11:52 - Son Güncelleme: 14.10.2021 12:00
İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

İnsansı robot şimdi ise kendi ailesini kurmak istiyor. Robot bir bebek isteyen Sophia'nın devrelerinde anne olma isteği yatıyor.

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İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Sophia verdiği bir röportajda, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirterek "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi.

İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Gelecekte robotların da aile kurabileceklerini belirten Sophia, çocuk sahibi olmak için henüz çok genç olduğunu belirterek, bebeği olursa onun da isminin Sophia olmasını istediğini belirtti.

İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Sophia, 2016 yılında yapıldığında aslında henüz sadece beş yaşındaydı. ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan, yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında başka diller de konuşabiliyor.

İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Bu yılın başlarında robot Sophia, NFT yaratıcısı olarak da gündeme gelmişti. Sophia'nın elinden çıkan sanat eseri yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.

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