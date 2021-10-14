İnsansı robot Sophia’nın hayali var: Anne olmak istiyorum

Sophia verdiği bir röportajda, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirterek "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi.