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İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

İngiltere'de yaşayan Kaz James, kendisini köpek gibi hissettiğini söylüyor. Köpek maması yiyip, mama kabından beslenen Kaz James insanlarla havlayarak veya onları yalayarak iletişim kuruyor. Kaz James'in bu ilginç yaşam tarzı sosyal medyanın gündeminde.

06.04.2019 10:27 - Son Güncelleme: 06.04.2019 10:31
İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Kaz James, 6 yaşından beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.

Ayrıca uzun bir süredir köpek kostümleri giyiyor, sokağa çıktığında havlıyor. Arkadaşlarını yalayan adam, yemeklerini mama kabından yiyor.

İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

HAVLAYARAK İLETİŞİM KURUYOR

İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen James, uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor. Diğer insanlarla, havlayarak, ısırarak ve onları yalayarak iletişim kuruyor.

İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYOR

Mağaza müdürü olan James, iş dışındaki zamanlarında, evde ve sokakta 2 bin dolara aldığı köpek kostumünü giyiyor. İlk kez 17 yaşında bir internet sitesinde kendini köpek hisseden kişilerle tanıştığını söyleyen James, o anın çok 'özgürleştirici' hissettirdiğini iddia ediyor.

İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

KİTAP DA YAZDI

James, "Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum." dedi. Ayrıca, 'İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?' isminde bir kitabı da olan James, "Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." diye konuştu.

İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor
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