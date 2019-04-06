İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor

KİTAP DA YAZDI

James, "Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum." dedi. Ayrıca, 'İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?' isminde bir kitabı da olan James, "Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." diye konuştu.