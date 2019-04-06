İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor
İngiltere'de yaşayan Kaz James, kendisini köpek gibi hissettiğini söylüyor. Köpek maması yiyip, mama kabından beslenen Kaz James insanlarla havlayarak veya onları yalayarak iletişim kuruyor. Kaz James'in bu ilginç yaşam tarzı sosyal medyanın gündeminde.
06.04.2019 10:27
- Son Güncelleme: 06.04.2019 10:31
KİTAP DA YAZDI
James, "Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum." dedi. Ayrıca, 'İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?' isminde bir kitabı da olan James, "Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." diye konuştu.
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