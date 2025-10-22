’İncinmişsin dedi’ videosuyla fenomen olan Hasan Yılmaz ölü bulundu! İşte ortaya çıkan ilk detaylar

Hasan Yılmaz'ı Türkiye'ye tanıtan "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" sözü, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan repliği haline gelmişti. Bu cümle zamanla sadece internette değil, gündelik hayatta da yer buldu. Arabaların arkasına yazıldı, tişörtlere ve bardaklara basıldı, hatta caps ve karikatürlere konu oldu. Yılmaz'ın doğal konuşma tarzı, içten mimikleri ve bu unutulmaz sözü, onu Türkiye'nin en samimi internet fenomenlerinden biri haline getirdi.

Fotoğraflar: Instagram, X