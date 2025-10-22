’İncinmişsin dedi’ videosuyla fenomen olan Hasan Yılmaz ölü bulundu! İşte ortaya çıkan ilk detaylar

Sosyal medyada 'Hasan Abi' olarak bilinen 42 yaşındaki Yılmaz, Konya'da bir kamyonun içinde ölü bulundu. Yıllar önceki doğal ve samimi anlatımıyla gönüllere dokunan Yılmaz'ın ölüm haberi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 🚨 OLAY KONYA 6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE ORTAYA ÇIKTI Edinilen bilgilere göre olay, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çevredeki esnaflar, park halindeki bir kamyonun içinde uzun süredir hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli olması üzerine olay hemen polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içerisine giren ekipler, 42 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. ⚖️ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yerinde incelemelerde bulunuldu. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Yine de kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazenin Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 🎥 'HASAN ABİ' OLARAK BİLİNİYORDU Hasan Yılmaz, 4 yıl önce çektiği 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' başlıklı videosuyla bir anda milyonlarca kişi tarafından tanınmıştı. Samimi tavırları, içten konuşma tarzı ve doğal anlatımıyla kısa sürede 'Hasan Abi' lakabıyla anılmıştı. Video, hem mizah sayfalarında hem de haber platformlarında defalarca paylaşılmış, Türkiye'nin dört bir yanında gündem olmuştu. DİYALİZ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Hasan Yılmaz bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle zaman zaman hastaneye gittiği, ancak moralini yüksek tutmaya çalıştığı ifade edildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Yılmaz'ın sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bile insanları güldürmeyi başardığını belirterek duygusal mesajlar paylaştı. 🕯️ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÜZÜNTÜ Hasan Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından X (Twitter), Instagram ve TikTok'ta binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' repliğini anarak Yılmaz'ın samimi mizah anlayışını ve içtenliğini andı. Kısa sürede 'Hasan Abi' etiketi trend listesine girdi. Hasan Yılmaz'ı Türkiye'ye tanıtan 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' sözü, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan repliği haline gelmişti. Bu cümle zamanla sadece internette değil, gündelik hayatta da yer buldu. Arabaların arkasına yazıldı, tişörtlere ve bardaklara basıldı, hatta caps ve karikatürlere konu oldu. Yılmaz'ın doğal konuşma tarzı, içten mimikleri ve bu unutulmaz sözü, onu Türkiye'nin en samimi internet fenomenlerinden biri haline getirdi. Fotoğraflar: Instagram, X