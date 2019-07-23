İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Evlilik müessesesi, dünya üzerinde coğrafya ya da ülke fark etmeksizin oldukça önemli bir olgudur. Toplumun kilit dinamiklerinden olan evlilik olgusu, sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı da etkileyen bir durumdur. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. İşte evliliğe teşvik eden ülkelerin tamamı...

23.07.2019 21:55 - Son Güncelleme: 23.07.2019 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





