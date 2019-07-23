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İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Evlilik müessesesi, dünya üzerinde coğrafya ya da ülke fark etmeksizin oldukça önemli bir olgudur. Toplumun kilit dinamiklerinden olan evlilik olgusu, sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı da etkileyen bir durumdur. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. İşte evliliğe teşvik eden ülkelerin tamamı...

23.07.2019 21:55 - Son Güncelleme: 23.07.2019 21:56
İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

İnanamayacaksınız ama... Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

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