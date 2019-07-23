24 Temmuz ŞOK market haftanın fırsatları! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler olacak?
ŞOK'ta haftanın kampanyaları satışa çıkıyor. 24 Temmuz'da satışa çıkacak aktüel ürünler 30 Temmuz'a kadar indirimli olarak sürecek. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK market indirimleri ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, bu hafta ŞOK market indirimleri neler? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 24-30 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
23.07.2019 17:57
- Son Güncelleme: 23.07.2019 17:57
24-30 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü itibarıyla satışa çıkacak ŞOK market indirimleri merakla bekleniyor. Gıdadan tekstil ürünlerine birçok ürünün yer aldığı ŞOK indirimlerini ve fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 24-30 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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