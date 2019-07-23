24 Temmuz ŞOK market haftanın fırsatları! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler olacak?

24-30 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü itibarıyla satışa çıkacak ŞOK market indirimleri merakla bekleniyor. Gıdadan tekstil ürünlerine birçok ürünün yer aldığı ŞOK indirimlerini ve fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 24-30 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...