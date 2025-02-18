İMSAKİYE 2025; İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta? İşte, il il 2025 İmsakiyesi...
Ramazan ayına az bir süre kala milyonlarca Müslüman ilk sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 yılı imsakiye takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı ne zaman? İşte, il il 2025 imsakiye bilgileri ve detaylar…
Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman manevi hazırlıklarını hızlandırırken ilk sahur ve iftar saatleri de en çok merak edilen konular arasına girdi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 Ramazan takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Ramazan'a sayılı günler kala, ilk oruç ne zaman tutulacak, ilk teravih hangi gece kılınacak? İşte, şehir şehir 2025 imsakiye bilgileri ve detaylar… 2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 1 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu sebeple, ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak.
📌 İlk Oruç: 1 Mart 2025 Cumartesi
📌 İlk Sahur: 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
📌 İlk Teravih Namazı: 28 Şubat 2025 Cuma akşamı
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan ayına özel olarak kılınan teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir gece önce eda edilir. Dolayısıyla ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma akşamı camilerde kılınacak.
İL İL 2025 İMSAKİYE TAKVİMİ
Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, şehirlerine özel sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin imsakiye bilgilerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
📌 İl İl 2025 İmsakiye Bilgileri İçin Tıklayın RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
📌 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
📌 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi 📌 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı