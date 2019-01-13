İlk cemre ne zaman düşer? 2019 Havaya cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek, sorusu en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Şubat ayına girmemize kısa bir süre kala havaların ısındığı anlamına gelen cemre tarihleri de merak edilmeye başlandı. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre de toprağa düşüyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri...