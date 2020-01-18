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İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

Cemreler ne zaman düşecek? Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki havaya düşecek. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, cemrelerin hangi tarihlerde düşeceğini araştırıyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 cemreler ne zaman düşüyor?

18.01.2020 09:37 - Son Güncelleme: 18.01.2020 09:37
İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi ilk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşecek. Arapça kökenli olan "cemre", "Ateş", "kor" anlamlarına geliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar cemre tarihlerini araştırıyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020'de cemreler ne zaman düşüyor? İşte cevaplar...

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

2020'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İşte 2020 cemre tarihlri:

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

CEMRE NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

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