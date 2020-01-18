İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?

Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi ilk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşecek. Arapça kökenli olan "cemre", "Ateş", "kor" anlamlarına geliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar cemre tarihlerini araştırıyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020'de cemreler ne zaman düşüyor? İşte cevaplar...