İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşüyor?
Cemreler ne zaman düşecek? Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki havaya düşecek. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, cemrelerin hangi tarihlerde düşeceğini araştırıyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020 cemreler ne zaman düşüyor?
18.01.2020 09:37
- Son Güncelleme: 18.01.2020 09:37
Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi ilk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşecek. Arapça kökenli olan "cemre", "Ateş", "kor" anlamlarına geliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar cemre tarihlerini araştırıyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşecek? 2020'de cemreler ne zaman düşüyor? İşte cevaplar...
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