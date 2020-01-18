Günlük burç yorumları – 18 Ocak 2020 Cumartesi

KOÇ:

Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Koşullarınızı zorlamamalısınız.

Söz konusu aşk olunca ne kadar seçici olduğunu hatırlamaya hazır mısın? Bazı konuları ciddiye alıp çözülmesini isteyebilirsin. Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir, bunun farkındasınız