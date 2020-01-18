Günlük burç yorumları – 18 Ocak 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ocak Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Koşullarınızı zorlamamalısınız.
Söz konusu aşk olunca ne kadar seçici olduğunu hatırlamaya hazır mısın? Bazı konuları ciddiye alıp çözülmesini isteyebilirsin. Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir, bunun farkındasınız
BOĞA:
Duygusal düşüncelerden size bir artı gelmeyeceğini bildiğiniz halde, çevrenizdeki kişilerin yanlış hareketlerine takılmadan edemiyorsunuz. Karşıt Ay, yaratacılığınızı arttıracak yeni olayları tetikleyecek ve yeni gelişecek durumlara karşı tedbirli olmanız isteyecektir. Çevrenize ihtiyacı var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız . Güvenebileceğiniz arkadaşlarınızla görüşmelisiniz.
Hareketli bir hafta sonu. Bugün sahiplenici tarafın ön plana çıkıyor. Çocuklarla iletişimin için verimli bir gün olabilir. Etrafınızdaki okların bir anda size döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş yerinizde ağzınızdan çıkan her lafa dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.
İKİZLER:
Çalıştığınız kişilerle ve kişisel deneyimlerinizle ilgili genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz Belli kalıpların kişisi değilsiniz ve yenilenme duygusunu hissetmediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün, çalışma arkadaşlarınız sizi anlamakta güçlük çekecekler. Bazı olayları yanlış yorumlamalarına neden oluyorsunuz.
Yaratıcılığı ile para kazananlar için ideal bir gün. İhtiyacın olan ilhamı hissedecek, fikirlerinle ön plana çıkacaksın. Hayata karşı esnek ve onunla beraber ilerlediğiniz taktirde hayat size karşı cömert davranacaktır. Uzun vadeli planlar yapmamanız bugünlerde önemli olacak.
YENGEÇ:
Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız., İhtiyacınız olan beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz. fakat sizin inatçı tavırlarınız, onun bitmeyen egoları yüzünden aranızda sürtüşmeler uzayabiliyor. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.. Ayaklarınıza dikkat etmelisiniz.
Maddi konularda dengene çekidüzen vereceğin günler başlıyor. Artık cimri davranmaktan korkmayacaksın. Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz. Bu yüzden kendinizi dengeye getirmelisiniz.
ASLAN:
Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Sürekli bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz.
Bugün cumartesi. Üst üste güzel haberler alabilirsin. Gerçekleştirmeyi düşündüğün planların varsa olumlu bir gün! Aşk hayatınızda mutluluk vaat edici durumlar söz konusu. Romantik ve aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak.