İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu
Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen kazada ikiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan sağ çıkan Ümit Pamukçu, o anları anlattı. Hurdaya dönen aracı evinin önünde saklayan Pamukçu, aracı gördükçe kazanın aklına geldiğini ve daha dikkatli otomobil kullandığını söyledi.
11.12.2019 15:40
- Son Güncelleme: 11.12.2019 15:47
'ARABAMIN HURDASINI SAKLIYORUM'
Konyaaltı ilçesinde babasıyla baklava imalathanesinde çalışan Ümit Pamukçu, Uncalı'dan Uluç Mahallesi'ndeki iş yerine kavşaktan kontrollü şekilde geçiş yaptığını belirterek, "Bana yeşil yanıyordu, sarı kontrollü ışıktaydım. Sağıma soluma baktım ama direkt sağımdan gelen araç bana çarptı. Araçtan savruldum. Kendime gelip baktığımda aracım ikiye bölünmüştü" dedi.
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