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İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen kazada ikiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan sağ çıkan Ümit Pamukçu, o anları anlattı. Hurdaya dönen aracı evinin önünde saklayan Pamukçu, aracı gördükçe kazanın aklına geldiğini ve daha dikkatli otomobil kullandığını söyledi.

11.12.2019 15:40 - Son Güncelleme: 11.12.2019 15:47
İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23. Cadde'deki kaza, 15 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

Uncalı'dan Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında savrulduktan sonra durdu.

İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu yola savrulurken, diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İkiye ayrılan araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı! O sürücü konuştu

'ARABAMIN HURDASINI SAKLIYORUM'
Konyaaltı ilçesinde babasıyla baklava imalathanesinde çalışan Ümit Pamukçu, Uncalı'dan Uluç Mahallesi'ndeki iş yerine kavşaktan kontrollü şekilde geçiş yaptığını belirterek, "Bana yeşil yanıyordu, sarı kontrollü ışıktaydım. Sağıma soluma baktım ama direkt sağımdan gelen araç bana çarptı. Araçtan savruldum. Kendime gelip baktığımda aracım ikiye bölünmüştü" dedi.

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