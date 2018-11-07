İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

Dünyanın gördüğü en vahşi yapılanmalardan biri olan Naziler'in arşivlerinden çıkan fotoğraflar görenleri şoke etti. Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta yer alan Nazi askerlerinin görüntüleri daha önce görülmeyenlerden...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 15:06:02 Güncelleme: 15:26:07
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İkinci Dünya Savaşından Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

DÜNYANIN VAHŞİLERİ

Sanatçı Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta, Nazi askerleri ile ilgili çarpıcı bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta Nazi askerlerinin kadın elbiseleri giyip eğlendikleri fotoğraflar, düzenledikleri etkinliklerden görüntüler tartışma yarattı.

Kitapta yer alan bilgilerde Nazi askerlerinin ilginç eğlence şekilleri gözler önüne serildi.

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İkinci Dünya Savaşından Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

Kitapta Nazi askerlerinin giydikleri kıyafetleri kendilerinin tasarladığına yer veriliyor.

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İkinci Dünya Savaşından Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

Askerler mini etek, şort, sütyen gibi kıyafetleri battaniyelerden keserek üretmişler.

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İkinci Dünya Savaşından Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

Askerlerin kıyafetlerin yanı sıra makyaj yaptıkları, dudaklarını ve yanaklarını boyadıkları görülüyor.

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İkinci Dünya Savaşından Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti

Bu fotoğrafta Nazi askerlerinin sahneye koyduğu bir tiyatro karesi gözler önüne seriliyor. Bir Nazi subayını görmeye gelen genç kadın ve buluşma anları temsil edilmiş.

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