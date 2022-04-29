Iğdır'da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın'ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı
Iğdır'da geçtiğimiz yıl evinin balkonundan atlayarak Aleyna Ağgül, ölümümden Gökhan Argın sorumludur notu bırakmıştı. Olayın ardından Argın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ortaya çıkan mesajlarda Argın'ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı.
Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki işadamının, başka genç kızları da mağdur ettiği ortaya çıktı.
Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin" ifadeleri dikkat çekti.
İddialara göre işadamı Gökhan Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Argın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.
'KÜÇÜKLERDEN ELİNİ ÇEK'
SABAH'ta yer alan habere göre, Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da iddiaları kanıtlar nitelikte.
Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna'nın intihar ettiği saatlerde baba-oğul arasındaki mesajlaşmalarda, Beyza isimli kızın adı geçiyor.