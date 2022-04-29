RAMAZAN İMSAKİYE
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Iğdır'da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın'ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

Iğdır'da geçtiğimiz yıl evinin balkonundan atlayarak Aleyna Ağgül, ölümümden Gökhan Argın sorumludur notu bırakmıştı. Olayın ardından Argın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ortaya çıkan mesajlarda Argın'ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı.

29.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 29.04.2022 06:58
Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın’ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki işadamının, başka genç kızları da mağdur ettiği ortaya çıktı.

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Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın’ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin" ifadeleri dikkat çekti.

Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın’ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

İddialara göre işadamı Gökhan Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Argın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.

Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın’ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

'KÜÇÜKLERDEN ELİNİ ÇEK'
SABAH'ta yer alan habere göre, Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da iddiaları kanıtlar nitelikte.

Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül tek kurban değilmiş! Gökhan Argın’ın başka kızları da istismar ettiği ortaya çıktı

Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna'nın intihar ettiği saatlerde baba-oğul arasındaki mesajlaşmalarda, Beyza isimli kızın adı geçiyor.

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