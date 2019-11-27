Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi
Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor. Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.
Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.
Her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.
Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var. Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor. Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var." diye konuştu.