GaleriYaşam

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor. Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.

27.11.2019 13:25 - Son Güncelleme: 27.11.2019 13:34
Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor.

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.

Her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elçin Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökkuşağı Tepeleri'nden alınan toprak örnekleriyle çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var. Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor. Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var." diye konuştu.

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Telli, toprak yapısında tuzun yanı sıra 3 ana rengin olduğunu aktaran Telli, "Renk ayrımının olmasının nedeni içerisindeki ham maddeler. Demir oranlarının farklılıkları, demir çeşitleri var." ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Vahşi doğada kan donduran görüntü! Kartalın Kurt ve Tilki avı görenleri şoke etti!
Vahşi doğada kan donduran görüntü! Kartalın Kurt ve Tilki avı görenleri şoke etti!