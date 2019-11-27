Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ne büyük ilgi

Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var. Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor. Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var." diye konuştu.