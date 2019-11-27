WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı

WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan komik mesajlar dikkat çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısının paylaşım rekorları kırdığı diyaloglar olay oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. WhatsApp'taki komik konuşmaların deşifre edilmesiyle görenler kahkahalara boğuldu. WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda on binlerce kez paylaşıldı. İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar.

27.11.2019 14:35 - Son Güncelleme: 27.11.2019 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





