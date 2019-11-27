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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı

WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan komik mesajlar dikkat çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısının paylaşım rekorları kırdığı diyaloglar olay oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. WhatsApp'taki komik konuşmaların deşifre edilmesiyle görenler kahkahalara boğuldu. WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda on binlerce kez paylaşıldı. İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar.

27.11.2019 14:35 - Son Güncelleme: 27.11.2019 14:36
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Özellikle gençlerin WhatsApp'ta kendi aralarındaki sohbetlerinden yansıyan komik diyaloglar sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı

WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda onbinlerce kez paylaşıldı.

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı

İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar...

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Genç sevgililerin mesajları ortaya çıktı
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