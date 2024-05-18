İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor! Balıktan 7 bin kat daha faydalı!

Türkiye'de sağlık alanında otorite olarak kabul edilen Prof. İbrahim Saraçoğlu, son açıklamalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Saraçoğlu, keten tohumunu "kanseri yok eden mucizevi besin" olarak tanımladı ve içeriğinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri bulunduğunu belirtti.

Keten tohumu, lif, bitkisel protein, B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin gibi birçok besin öğesini içerir. Bu besinler vücudu güçlendirir ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı korur.

Saraçoğlu'na göre, keten tohumu tam bir Omega-3 deposu. İçerdiği omega yağ asitleri, kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürebilir ve tüketen kişilerde hastalık belirtilerinin azaldığını iddia etmektedir.

3

DAMAR SERTLEŞMESİ VE FELÇ ÖNLEME

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmada da belirtildiği gibi, bitkisel bazlı yağları yoğun şekilde tüketen bireylerin felç riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Saraçoğlu, keten tohumunun bu konuda etkili olduğunu vurgulamaktadır.

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Lignan içeriği sayesinde keten tohumu, meme, kolon ve prostat kanseri gibi tümörlerin gelişimini engelleyebilir ve kansere karşı koruyucu etki gösterebilir.