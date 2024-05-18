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İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor! Balıktan 7 bin kat daha faydalı!

ABD'de gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, bitkisel bazlı yağların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha kanıtladı. 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan bu kapsamlı çalışma, bitkisel bazlı yağları fazla tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla felç geçirme riskinin %12 daha düşük olduğunu gösterdi. Bu önemli bulgu, bitkisel bazlı yağların beslenmedeki kritik rolünü vurgularken, sağlıklı yaşam için bu tür yağların tercih edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Araştırmada, bitkisel bazlı yağların, özellikle zeytinyağı, ayçiçek yağı ve avokado yağı gibi yağların, kalp ve damar sağlığı üzerindeki koruyucu etkileri detaylı bir şekilde incelendi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:12
İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor! Balıktan 7 bin kat daha faydalı! 1

Türkiye'de sağlık alanında otorite olarak kabul edilen Prof. İbrahim Saraçoğlu, son açıklamalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Saraçoğlu, keten tohumunu "kanseri yok eden mucizevi besin" olarak tanımladı ve içeriğinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri bulunduğunu belirtti.

İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor! Balıktan 7 bin kat daha faydalı! 2

KANSERİ YOK EDİCİ ETKİ

Saraçoğlu'na göre, keten tohumu tam bir Omega-3 deposu. İçerdiği omega yağ asitleri, kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürebilir ve tüketen kişilerde hastalık belirtilerinin azaldığını iddia etmektedir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Keten tohumu, lif, bitkisel protein, B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin gibi birçok besin öğesini içerir. Bu besinler vücudu güçlendirir ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı korur.

İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor! Balıktan 7 bin kat daha faydalı! 3

DAMAR SERTLEŞMESİ VE FELÇ ÖNLEME

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmada da belirtildiği gibi, bitkisel bazlı yağları yoğun şekilde tüketen bireylerin felç riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Saraçoğlu, keten tohumunun bu konuda etkili olduğunu vurgulamaktadır.

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Lignan içeriği sayesinde keten tohumu, meme, kolon ve prostat kanseri gibi tümörlerin gelişimini engelleyebilir ve kansere karşı koruyucu etki gösterebilir.

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