Hollywood ışıltısı: Jennifer Lawrence’in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka...

Sinemanın parlayan yıldızlarından biri Jennifer Lawrence ... Başarılı kariyeri, kırmızı halıdaki imza kombinleri ve kusursuz cildi ile güzellik rutinleri de merak ediliyor. Peki başarılı oyuncu yoğun set temposunun yanında cildini nasıl koruyor? Günlük cilt bakımında hangi adımları uyguluyor? İşte güzel oyuncunun ışıl ışıl cildinin sırları...

Uyumadan önce retinol kullanıyor

"Bence cilt bakım ürünlerini değiştirmek çok önemli ama her akşam yüz kremimin altına retinol uygulamayı asla ihmal etmiyorum" diyen Lawrence; her akşam retinol uygulanmaması kuralını ise umursamadığını söylüyor. Ancak bu noktada düzenli güneş kremi kullanmak gerektiğini de belirtiyor.