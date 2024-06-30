Hollanda'dan Etiler'e... 'Cherokee' soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzandı.
Şebekeye yönelik geçen yıl haziranda Türkiye'de 3 ayrı operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin yakalandığı baskınlar kapsamında savcılık ve emniyetin talebi üzerine MASAK bir rapor hazırladı.
Raporda, Leijdekkers'in yanı sıra, suç örgütünün Türkiye ayağında liderlik yapan Abdullah Alp Üstün'ün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri birlikte akladıkları tespiti yer aldı.