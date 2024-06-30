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Hollanda'dan Etiler'e... 'Cherokee' soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...

Hollanda'da başlatılan ''Cherokee'' soruşturması kapsamında büyük çapta kokain ticareti yapan suç çetesinin kara parayı İstanbul Etiler'deki ünlü bir oto galerinin sahibi Hasan Lala (Enzo) üzerinden akladığı ortaya çıktı. Gelişmeye müteakip Lala ve eşinin hesap hareketleri mercek altına alındı. Bir lüks otomobilin bir gün içerisinde 3 defa el değiştirdiği gözlemlenirken 6 yılda 224 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 08:47 Güncelleme 30 Haziran 2024, 08:49
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar... 1

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzandı.

Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar... 2


Şebekeye yönelik geçen yıl haziranda Türkiye'de 3 ayrı operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin yakalandığı baskınlar kapsamında savcılık ve emniyetin talebi üzerine MASAK bir rapor hazırladı.

Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar... 3

Raporda, Leijdekkers'in yanı sıra, suç örgütünün Türkiye ayağında liderlik yapan Abdullah Alp Üstün'ün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri birlikte akladıkları tespiti yer aldı.

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