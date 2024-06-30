Hollanda'dan Etiler'e... 'Cherokee' soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzandı.

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Şebekeye yönelik geçen yıl haziranda Türkiye'de 3 ayrı operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin yakalandığı baskınlar kapsamında savcılık ve emniyetin talebi üzerine MASAK bir rapor hazırladı.

