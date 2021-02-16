Hollanda televizyonunda haber olan sağlık görevlisi konuştu: Çok mutluyuz

"DAHA ZORLU İLÇELERİMİZ DE VAR"

Sağlık Bakanı Koca'nın görüntülerini paylaşmasını değerlendiren Dr. Zengin, "Hollanda ekibi izinli olarak bizim çalışmalarımızı görüntüleyeceğini söyledi. Bizler de ekibin birer üyesi olarak onları aramıza kattık. Beraber gün geçirdik. Fazladan bir şey yapmadık. Onlar bizim 1 günümüzü çektiler, yayınladılar ve biz takipteydik zaten. Biz Hollanda'da yayınlandığını düşünürken birden Bakanımız Fahrettin Koca'nın tweet'i ile karşılaştık. O günden sonra ciddi anlamda tanınma oldu. Bakanımızın bizi paylaşması çok mutlu etti" diye konuştu.

