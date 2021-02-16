Diş tedavisi için gitti! Akciğerine implant demiri kaçtı

Özellikle ucu sivri maddeler yemek borusu, mide ve bağırsağa da saplanabiliyor. Hasta ilk bize geldiğinde ciddi bir nefes darlığı olmadığı için parçanın yemek borusu veya midesine takılmış olabileceğini düşündük. Endeoskopide yemek borusunda herhangi bir problem yoktu.