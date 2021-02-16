Diş tedavisi için gitti! Akciğerine implant demiri kaçtı
Bursa'da bir kadın implant tedavisi için dişçiye gitti. Burada implantın demir parçası akciğerine kaçtı. Daha sonra yapılan endoskopi operasyonuyla kaçan demir parça akciğerden çıkarıldı.
16.02.2021 09:55
- Son Güncelleme: 16.02.2021 09:57
Bursa'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın hasta, implant tedavisi için diş kliniğine gitti. Ancak tedavi sırasında implant dişin demir parçası, kadının nefes borusundan akciğerine kaçtı. Kadın, özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen röntgen sonunda demir parçanın akciğerde olduğu tespit etti. Parça endoskopi yöntemiyle akciğerden çıkarıldı. Demirin akciğerden çıkarılma anı operasyon kamerasına yansıdı.