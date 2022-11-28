Hitler’in bile akıl aldığı Baba Vanga’nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter ’dünya karanlığa bürünecek’

SON KEHANETİ GERÇEK OLDU

Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, yeni bir felaketin sinyalini yıllar önce vermişti. Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceği kehanetinde bulunmuştu. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüleri arasındaydı. Kahin'in bu kehaneti geçtiğimiz günlerde bilimsel araştırmayla gerçekleşti.