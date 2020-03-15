Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mart 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
15.03.2020 09:27
- Son Güncelleme: 15.03.2020 09:27
KOÇ:
Meslek konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER:
Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.
YENGEÇ:
Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlık konusunda abartabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda farklı zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçılığınızın nedenleri anlaşılmasa da, daha sonra hak vereceklerdir
ASLAN:
Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Topluluklarda cazibenizi kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.