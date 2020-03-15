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Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mart 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

15.03.2020 09:27 - Son Güncelleme: 15.03.2020 09:27
Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

KOÇ:

Meslek konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

BOĞA:

Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

İKİZLER:

Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

YENGEÇ:

Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlık konusunda abartabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda farklı zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçılığınızın nedenleri anlaşılmasa da, daha sonra hak vereceklerdir

Günlük burç yorumları – 15 Mart 2020 Pazar

ASLAN:

Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Topluluklarda cazibenizi kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.

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