Türkiye 2024'te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi: Dünyanın en güçlü orduları belli oldu!

Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılının en güçlü ordularını belirleyen liste sonuçları açıklandı ve Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Son yıllarda yapılan yenilikler ve güçlü yatırımlar sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası arenada daha etkin bir konuma yükseldi. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyi ve askeri alandaki kabiliyetlerini gözler önüne seriyor. Global Firepower'ın hazırladığı bu liste, dünya genelindeki orduların askeri gücünü kapsamlı bir şekilde analiz ediyor ve Türkiye'nin, bu alanda gösterdiği performansla öne çıkması, milli gurur kaynağı oluyor. Liste, askeri teknolojiden personel sayısına, savunma bütçesinden lojistik kapasiteye kadar birçok faktörü değerlendiriyor ve Türkiye'nin stratejik yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.