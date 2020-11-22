Haberler Galeri Yaşam Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

Tarihte çekilen bazı fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği bazı fotoğraflar yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği yaşlı kadının fotoğrafı ve çok şaşoracağınız ilginç fotoğraflar...

22.11.2020 18:41 - Son Güncelleme: 22.11.2020 18:42
Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

Herkes şokta! Bilim dünyası açıklayamıyor... Yaşlı kadının bu fotoğrafı kan dondurdu

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştırılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...
Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştırılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...