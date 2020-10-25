Herkes Kim Milyoner Olmak İster'deki bu soruyu araştırdı: Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp, 1521 volt gerilim üreterek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu damga vurdu. Yarışmayı ilgiyle takip edenler sorunun cevabını araştırırken, yarışmacı çift joker hakkını kullanarak doğru cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru...
25.10.2020 00:34
- Son Güncelleme: 25.10.2020 00:45
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