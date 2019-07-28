Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!
Diyet, sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapılmadığı takdirde hem ruhen hem de bedenen zarar verir. Bu kadar gözde büyütülen ve kişiye imkansız gibi gelen kilo vermek, birkaç ipucu ve ufak detaylarla çok kolay. Çoğu insan diyetine kararlı bir şekilde başlar ancak açlık kriziyle diyetini sonlandırır. Diyetteyken açlıktan şikayet eden insanların yabancısı değiliz. Peki, bunun bir çözümü yok mu? Elbette var. İşte size yardımcı olacak ipuçları…
Ara öğün
Diyetin en büyük kolaylaştırıcısı ara öğünlerdir. Eğer ara öğünleri atlarsanız daha fazla açlık hissedersiniz ve vücudunuz yağ depolamaya başlar. Bu yüzden 2-3 saatte bir ara öğün tüketin. Ara öğünlerde yoğurt, yeşil çay, meyve, çiğ kuruyemiş gibi besinleri ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz.
Ekmek
Diyet denilince herkesin aklına ekmek tüketmeyi bırakmak gelir. Ancak ekmeği tamamen kesmek yanlıştır. Öğünlerde bir dilim çok tahıllı ya da tam buğday ekmeği tüketmek şekerinizi dengeler ve daha tok hissetmenizi sağlar. Tam taneli tahıllar lif ihtiyacınızı karşılar ve kilo vermenize yardımcı olur.