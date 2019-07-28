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Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Diyet, sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapılmadığı takdirde hem ruhen hem de bedenen zarar verir. Bu kadar gözde büyütülen ve kişiye imkansız gibi gelen kilo vermek, birkaç ipucu ve ufak detaylarla çok kolay. Çoğu insan diyetine kararlı bir şekilde başlar ancak açlık kriziyle diyetini sonlandırır. Diyetteyken açlıktan şikayet eden insanların yabancısı değiliz. Peki, bunun bir çözümü yok mu? Elbette var. İşte size yardımcı olacak ipuçları…

28.07.2019 10:53 - Son Güncelleme: 28.07.2019 10:53
Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Diyet, sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapılmadığı takdirde hem ruhen hem de bedenen zarar verir. Bu kadar gözde büyütülen ve kişiye imkânsız gibi gelen kilo vermek, birkaç ipucu ve ufak detaylarla çok kolay. İşte size yardımcı olacak ipuçları…

Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Kahvaltı

Kahvaltı, gün içinde size enerji veren ve tok kalmanıza yardımcı olan en önemli öğündür. Özellikle kahvaltıda yumurta tüketmek uzun süre tok kalmanızı sağlar. Kahvaltıda süt içmeyi de ihmal etmeyin.

Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Ara öğün

Diyetin en büyük kolaylaştırıcısı ara öğünlerdir. Eğer ara öğünleri atlarsanız daha fazla açlık hissedersiniz ve vücudunuz yağ depolamaya başlar. Bu yüzden 2-3 saatte bir ara öğün tüketin. Ara öğünlerde yoğurt, yeşil çay, meyve, çiğ kuruyemiş gibi besinleri ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz.

Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Ekmek

Diyet denilince herkesin aklına ekmek tüketmeyi bırakmak gelir. Ancak ekmeği tamamen kesmek yanlıştır. Öğünlerde bir dilim çok tahıllı ya da tam buğday ekmeği tüketmek şekerinizi dengeler ve daha tok hissetmenizi sağlar. Tam taneli tahıllar lif ihtiyacınızı karşılar ve kilo vermenize yardımcı olur.

Herkes doğru sanıyordu ancak gerçek beklendiği gibi çıkmadı! İşte aç kalmadan zayıflamanın altın kuralı!

Yeterli miktarda yemek

Önemli olanın az yemek değil yeterli miktarda yemek olduğunu unutmamalısınız. Az yemek daha hızlı kilo verdirmez, aksine vücudunuzun dengesini bozar. Her öğünde yeteri kadar yemeye özen gösterin.

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