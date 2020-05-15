Herkes bu kitabı konuşuyor! Ahbar-u Zaman kehanetleri tüyler ürpertti Mayıs'ta depremi bekleyin!
Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte bütün dünyada bir panik durumu hakim. Salgının küresel boyutlara ulaşması yine küresel bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Öte yandan pek çok farklı 'kehanet'i de görür olduk şu sıralar. İşte onlardan biri daha. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında sık sık gönderilen Ahbar-u Zaman isimli bir kitapta yazılanlar ise görenleri şaşkına uğrattı.
Yazarının bin yıl önce yaşamış olduğu söylenen eserde bugünlerde yaşanan olayların tek tek sıralanmış olması ve sonrasında yazanlar tüyleri diken diken etti desek yeridir.. Peki İbrahim Bin Salukiyye isminde bir şahsın yazdığı öne sürülen Ahbar-u Zaman isimli kitap ne anlatılıyor?
Ahbar-u Zaman kehanetleri tüyler ürpertti Mayıs'ta depremi bekleyin! Herkes bu kitapta yazılanları konuşuyor. Dünyada büyük çaplı bir felaket yaşandığında ortaya bir takım kahinler ve kehanetleri ortaya çıkıyor. Baba Vanga ve Nostradamus bunların başlıcaları. Zaman zaman kehanetlerinin tuttuğunu söylesek yanlış olmaz... Kısa bir süre önce sosyal medyada dönen bir 'Kehanet kitabı' ortalığı karıştırdı. Bahsedilen kitabın adı Ahbar-u Zaman (Ahbarüz Zaman) yazarı ise İbrahim Bin Salukiyye. Sosyal medyada bir anda ortalığı karıştıran ise kitapta yer alan bir pasaj. Pasajda 2020 yılında şimdiki corona virüse benzer bir salgın hastalığı işaret ettiği, çekirge istilasından bahsedildiği daha kötüsü Mayıs ayında bir deprem beklendiği görülüyor.
PEKİ NEDİR BU KİTAPTA ANLATILANLAR?
Yazarının bin yıl önce yaşamış olduğu söylenen eserde bugünlerde yaşanan olayların tek tek sıralanmış olması ve sonrasında yazanlar tüyleri diken diken etti desek yeridir.. Peki İbrahim Bin Salukiyye isminde bir şahsın yazdığı öne sürülen Ahbar-u Zaman isimli kitap ne anlatılıyor?
İbrahim Salukiyye isimli bir şahsın yazdığı iddia edilen Ahbar-u Zaman isimli kehanet kitabında bugünlerde yaşanan çekirge sürülerinin saldırıları, salgın hastalıklar gibi hadiselerden bahsediliyor. Konuyla ilgili kısımda en sondaki ifadeler ise okuyanları şaşkınlığı ve endişeyi ikiye katladı. İşte o kısmın Türkçe çevirisi:
''İki rakam eşit olunca, o zamanın hastalığı yayılınca, hacılar ziyaretten men edilince, velveleler gizlenince, çekirge istilası olunca, Rum meliki ani bir hastalıkla, ölünce kardeş kardeşten korkunca, çöldeki yahudiler gibi olduğunuz zaman fiyatlar yükselip işler kesata uğradığı zaman, çocukların saçlarını ağartan insanların üçte birinin öleceği temelleri yıkan Mayıs depremini bekleyin''
Eserde iki rakam eşit olunca diye geçen kısım okuyucular tarafından 2020 yılı olarak nitelendirildi. Yine kitapta yazılı olan çekirge istilası ve fiyatların yükselmesi gibi kehanetler, bugünlerde İran'da yaşanan çekirge istilasını ve corona virüs sonrası fiyatlardaki artışlarla yorumlandı. Hal böyle olunca son kısımda geçen Mayıs depremi ifadeleri büyük korkuya sevk etti.
Peki Ahbar-u Zaman isimli kitapta geçen bu ifadeler gerçek mi? Abhar-u Zaman diye bir kitap var mı? İbrahim bin Salukiyye isimli bir yazar tarihte yaşamış mı? İşte bu soruların cevapları.