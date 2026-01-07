Her ısırıkta sağlık! Ruh halini düzenleyen ve yaşlanmayı yavaşlatan çikolata türü açıklandı

takvim-logo

İngiliz bilim insanları, bitter çikolataya bakış açısını değiştirecek çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma kakao oranı yüksek bitter çikolata, keyif veren tadının ötesinde ruh halini düzenleyen ve biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan etkilerini açıkladı.

Uzmanlara göre bitter çikolatayı sütlü ve beyaz çikolatadan ayıran temel fark, içerdiği yüksek kakao oranı. Araştırmalar, düzenli şekilde 3-4 hafta boyunca tüketilen bitter çikolatanın kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. İşte çalışmanın detayları…

BİTTER ÇİKOLATA VE BİYOLOJİK YAŞ İLİŞKİSİ

🔸Londra'daki King's College Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, bitter çikolatanın içeriğinde yer alan kakao kaynaklı teobromin maddesinin, daha genç bir biyolojik yaşla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

🔸Ancak bilim insanları, bu bulgunun bitter çikolatayı yaşlanmaya karşı sihirli bir çözüm haline getirmediğinin altını çiziyor.

🔸Uzmanlara göre çikolatanın yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle aşırı tüketimi sağlık açısından risk oluşturabilir bu nedenle ölçülü tüketim büyük önem taşıyor.

ANTİOKSİDAN GÜCÜYLE DAMARLARI KORUYOR RUH HALİNE İYİ GELİYOR

🔸Kakaonun doğal yapısında bulunan flavonoid ve polifenoller, güçlü antioksidan etkileri sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı koruyor.

🔸Bu bileşenler, hücre hasarını azaltırken damar iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, düzenli ve kontrollü kakao tüketiminin damar sertliğini azaltabileceğini ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürebileceğini belirtiyor.

🔸Yapılan araştırmalar, her gün küçük miktarlarda bitter çikolata tüketmenin özellikle yüksek tansiyon riski olan kişilerde kan basıncını hafif ancak anlamlı düzeyde düşürebildiğini gösteriyor.

🔸Ancak tüketim miktarı arttıkça, fark edilmeden alınan yüksek kalori sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

🔸Bitter çikolatanın yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine dair bulgular da dikkat çekiyor. İçeriğindeki antioksidanlar hücre sağlığını desteklese de, uzmanlar bu etkinin tek başına yeterli olmadığını ve dengeli bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

🔸Öte yandan bitter çikolatanın bazı doğal bileşenleri, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek ruh halinin iyileşmesine katkı sağlıyor.

🔸Bu özelliğiyle bitter çikolata, hem bedene hem de zihne hitap eden nadir besinler arasında yer alıyor.

