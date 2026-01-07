Her ısırıkta sağlık! Ruh halini düzenleyen ve yaşlanmayı yavaşlatan çikolata türü açıklandı

🔸Öte yandan bitter çikolatanın bazı doğal bileşenleri, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek ruh halinin iyileşmesine katkı sağlıyor.

🔸Bu özelliğiyle bitter çikolata, hem bedene hem de zihne hitap eden nadir besinler arasında yer alıyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)