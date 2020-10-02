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Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Kocakarı takvimi olarak da bilinen fırtına Takvimi denizciler tarafından sıkça kullanılan, 2 ya da 3 gün bir sapma yaşasa da hava durumunu doğru olarak bilen bir takvimdir. Teknolojik cihazlarla yarışacak biçimde doğaya uyumlu olarak planlama yapan fırtına takvimi hangi ayın hangi gününde, hangi fırtınanın olacağını gösteriyor. Siz siz olun, sokağa çıkmadan evvel bu takvime mutlaka bakın.

02.10.2020 11:53 - Son Güncelleme: 02.10.2020 11:53
Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Fırtına takvimi Türkiye sahillerinde; denizde seyir yapanların, dalanların özellikle dikkat ettiği ve uzun yılların gözlemlerine dayanarak hazırlanan takvimdir.

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Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Bu takvim, ülkemiz karasuları ve kıyıları için geçerlidir. Balıkçıların, gemi kaptanlarının, deniz seyir subaylarının, donanma gücünün, ticari deniz kaptanlarının ve kıyı yelkencilerinin, yıllarca yaptığı gözlemler ve deneyimler sonucunda oluşmuştur. Bu takvimde yer alan fırtınaların birçoğu, 2-3 gün sapmayla da olsa gerçekleşmektedir.

Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Günümüzde gelişen teknoloji ve uydudan hava durumu rapor sistemleri ile fırtına takvimi, eski önemini yitirse de halen bir başvuru kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu takvim denizciler için büyük önem taşıyor.

Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

İŞTE AYLARA GÖRE FIRTINA TAKVİMİ

2.ocak - fırtına (3 gün)
8.ocak - zemheri fırtınası
14.ocak - karakancalos fırtınası
17.ocak - fırtına (2 gün)
23.ocak - fırtına
25.ocak - kış şiddeti fırtınası
28.ocak - ayandon fırtınası (2 gün)
30.ocak - zemherinin sonu
31.ocak - balık fırtınası

Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

1.şubat - hamsin fırtınası (3 gün)
4.şubat - fırtına (3 gün)
10.şubat - fırtına (3 gün)
13.şubat - fırtına
20.şubat - birinci cemre (havaya)
23.şubat - fırtına (2 gün)
27.şubat - ikinci cemre (suya)

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