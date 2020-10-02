Haberler Galeri Yaşam Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Her gün mutlaka sokağa çıkmadan buna bakın! Fırtına takvimi nedir? İşte Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'in takvimi

Kocakarı takvimi olarak da bilinen fırtına Takvimi denizciler tarafından sıkça kullanılan, 2 ya da 3 gün bir sapma yaşasa da hava durumunu doğru olarak bilen bir takvimdir. Teknolojik cihazlarla yarışacak biçimde doğaya uyumlu olarak planlama yapan fırtına takvimi hangi ayın hangi gününde, hangi fırtınanın olacağını gösteriyor. Siz siz olun, sokağa çıkmadan evvel bu takvime mutlaka bakın.

02.10.2020 11:53 - Son Güncelleme: 02.10.2020 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





