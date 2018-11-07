Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 19:48:36
Güncelleme: 19:54:25
Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.
Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!
Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
BİRİNCİ ÇÖZÜM
4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21= 40
Dahilerin 30 saniyede çözdüğü sorular!
Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?