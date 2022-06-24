Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu
İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'da bulunan fabrika binasında tören düzenlendi. Törende gözyaşları adeta sel olurken, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.
24.06.2022 13:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:06
İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. Burada konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.
İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri, gece saatlerinde THY'nin uçağıyla gece saatlerinde Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.