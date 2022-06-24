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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu

İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanı Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'da bulunan fabrika binasında tören düzenlendi. Törende gözyaşları adeta sel olurken, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.

24.06.2022 13:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:06
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. Burada konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri, gece saatlerinde THY'nin uçağıyla gece saatlerinde Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

Eczacıbaşı Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazeleri, sabah saatlerinde tören için Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasına getirildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'ya gönderildi. Kenar'ın cenazesi, Adana'da kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

Yalova'da düzenlenen törene, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyeleri, hayatını kaybeden çalışanların yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak'ın yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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