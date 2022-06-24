Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına Yalova’da tören! Gözyaşları sel oldu

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. Burada konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.