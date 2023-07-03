Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten 17 gündür haber yok! Kredi kartlarında hareket var mı? Atlet ve terlikler...
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten 17 gündür haber alınamıyor. 17 Haziran'da köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıkan ve ortalıktan kaybolan Berzeg'in olay günü evden terlikle çıktığı ortaya çıktı. Kredi kartlarında hareket olup olmadığı da incelenen Korhan Berzeg'in ailesinden de dikkat çeken bir karar geldi.
03.07.2023 09:20 - Son Güncelleme: 03.07.2023 09:20
Türkiye nefesini tuttu Balıkesir'de 17 Haziran'da kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi.
Uzun yıllar ABD'de çalışan ekonomist Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra İstanbul'a dönerek Adalar'a taşındı.
Kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulan Korhan Berzeg, 17 Haziran günü özel eğitimli köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ayağında terlik, üzerinde atlet olan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg'in yaptığı kayıp başvurusu üzerine bölge ablukaya alındı.