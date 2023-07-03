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Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

Manisa'da şok bir olay yaşandı. Ozan Urhan isimli şahıs evde tartıştığı annesi Beyaz Urhan'ı tabancayla başından vurularak, öldürdü. Kaçan Urhan, polis ekiplerince bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen ve olayın ardından ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı. İşte detaylar...

03.07.2023 12:24 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:24
Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

Manisa'da şok bir olay yaşandı. Ozan Urhan isimli şahıs evde tartıştığı annesi Beyaz Urhan'ı tabancayla başından vurularak, öldürdü. Kaçan Urhan, polis ekiplerince bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen ve olayın ardından ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı.

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Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan ile tartıştı. Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu.

Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

KIZ ARKADAŞININ EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Urhan'ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Urhan'ın kız arkadaşının İzmir'de yaşadığını belirleyen ekipler, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde önlem aldı.

Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Urhan'ı yakaladı.

Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

Manisa Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı

ÖNCE ŞARKI PAYLAŞIP, SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Ayrıca daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Urhan'ın annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım' yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı görüldü. Urhan ailesinin ise yakın zamanda İzmir'den taşınıp, Manisa'ya yerleştikleri ifade edildi.

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