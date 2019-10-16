Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Yeşilçam'ın efsane filmlerini hepimiz pek çok kez izlemişizdir. Bu bağlamda yapılan hataları fark edemiyoruz. Derlediğiniz haberde sizlere bu efsane filmlerde yapılan hataları göz önüne çıkartıyoruz. Görünce bu da olur mu diyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.
Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...