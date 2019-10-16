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Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam'ın efsane filmlerini hepimiz pek çok kez izlemişizdir. Bu bağlamda yapılan hataları fark edemiyoruz. Derlediğiniz haberde sizlere bu efsane filmlerde yapılan hataları göz önüne çıkartıyoruz. Görünce bu da olur mu diyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

16.10.2019 11:28 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:28
Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

Hayrete düşüren hata yok artık dedirtti! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

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