Hayırlı Cumalar! 2019 cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! En yeni resimli cuma mesajları burada

* Cuma günü,günlerin en kıymetlisi,Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir Cumamız Mubarek olsun inşallah

* Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler tevbe edin kardeşler Allah belki affeder hayırlı Cumalar

* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

* Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini