Hayırlı Cumalar! 2019 cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! En yeni resimli cuma mesajları burada
Cuma mesajları... İslam alemi ağustos ayının ikinci cumasını idrak etmeye hazırlanıyor. Cuma günü insanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu nedenle müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrik araçlarından olan cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinize eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mübarek cuma günü öğle vaktinde cemaat ile birlikte cuma namazı kılınır. Cuma mesajları ise müslümanların birbirlerinin cumasını tebrik etmek için en güzel araçlardan birisidir. En yeni ve resimli cuma mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte en güzel ve yeni resimli cuma mesajları...
* Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
* Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek Olsun
* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..
* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.
* Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin,gök ehlinin bayramıdır,Cennete de bayram günüdür,Günlerin en iyisi en şereflisi Cuma dır' Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
*Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle Hayırlı Cumalar
* Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.
* Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.
* Rabbim sen unutan kullarindan etme bizi, dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun
* Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun
* Cuma günü,günlerin en kıymetlisi,Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir Cumamız Mubarek olsun inşallah
* Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler tevbe edin kardeşler Allah belki affeder hayırlı Cumalar
* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
* Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.
* Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini