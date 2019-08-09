Günlük burç yorumları – 9 Ağustos 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Ağustos Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Olayların sadece görünen taraflarını değerlendirmek yerine bütünsel bakmaya çalışın. Bir kavga ortamı belirdiği taktirde sadece sevdiklerinizi kollamayın.
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır. Zincirleme gelişen olaylardan sizde payınızı aldığınız bir gerçek. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.
BOĞA
Günün en şanslı burçlarından biri sizlersiniz. Önünüzü görmek ve yaratıcılık için uygun bir gün. Ne istediğinizden emin olmadığınız noktaları aydınlatabileceksiniz.
Bugün Ani değişimler karşısında koşullarınız yön değiştirebilir. Fırsatlar konusunda acele etmeyin. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER
Otorite gücünüzün arttığı bugünlerde olaylara çözüm bulan kişi olarak saygı görebileceksiniz. Düşünce biçiminizi de pozitif tutmanız önem arz etmekte.
Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.
YENGEÇ
Başkalarının mutluluğu için kendi isteklerinizi ertelemeye çalıştığınız günlerdesiniz. Böyle günlerde küçük bir mola, sonrasında atılım yerinde olur.
Bugün, Güneş maddi konularda dikkatli olmanızı sağlıyor. Mars ve Venüs'ten olumlu destek geliyor. Duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Jüpiter'in geri hareketi çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini gösteriyor.
ASLAN
Maddi anlamda ve mesleki anlamda sizi tatmin edecek başarıların bir anda gelmesi sizi şaşırtarak mutlu edebilir ve şaşkınlığınızı gizleyemeyebilirsiniz...
Mars ve Venüs kişisel evinizde ilerliyor. Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.