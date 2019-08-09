Günlük burç yorumları – 9 Ağustos 2019 Cuma

ASLAN

Maddi anlamda ve mesleki anlamda sizi tatmin edecek başarıların bir anda gelmesi sizi şaşırtarak mutlu edebilir ve şaşkınlığınızı gizleyemeyebilirsiniz...

Mars ve Venüs kişisel evinizde ilerliyor. Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.