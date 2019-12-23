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Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline "dört yıldızlı" yardım

Şırnaklı kızın pilotlarla tanışma hayalini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz gerçekleştirdi. Kuvvet Komutanı'nın özel davetlisi olarak Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'nın uçuş öncesi brifingine katıldı, F-16'ların iniş ve kalkışlarını yakından izledi, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullanma fırsatı buldu.

23.12.2019 00:02 - Son Güncelleme: 23.12.2019 00:02
Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline dört yıldızlı yardım

Şırnaklı lise öğrencisi Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı.

Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline dört yıldızlı yardım

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmak için can attığını ve onlara olan sevgisini ifade eden mektup kaleme aldı.

Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline dört yıldızlı yardım

11. sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi.

Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline dört yıldızlı yardım

Komutanlıktan çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e asıl sürpriz ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Zeynep'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti.

Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline dört yıldızlı yardım

Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Zeynep, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığına uğurlandı.

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