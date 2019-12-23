Hava Kuvvetleri'nden Şırnaklı Zeynep'in hayaline "dört yıldızlı" yardım
Şırnaklı kızın pilotlarla tanışma hayalini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz gerçekleştirdi. Kuvvet Komutanı'nın özel davetlisi olarak Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'nın uçuş öncesi brifingine katıldı, F-16'ların iniş ve kalkışlarını yakından izledi, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullanma fırsatı buldu.
23.12.2019 00:02
- Son Güncelleme: 23.12.2019 00:02
DİĞER GALERİLER