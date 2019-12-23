Günlük burç yorumları – 23 Aralık 2019 Pazartesi

BOĞA:

Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Karşıt burcunuz Akrep'te Ay, en az kendiniz kadar özgün kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.