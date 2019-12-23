Günlük burç yorumları – 23 Aralık 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ:
Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da arttıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.
BOĞA:
Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Karşıt burcunuz Akrep'te Ay, en az kendiniz kadar özgün kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.
İKİZLER:
Bugün, arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor.
YENGEÇ:
Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Finans konularına temkinli yaklaşmanızın nedeni, maddi kayıplardan korkuyor olmanız.
ASLAN:
Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.