PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

HAVA DURUMU | Türkiye donacak! Meteoroloji 30 Kasım raporunu yayımladı! Kar, yağmur ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kar, yağmur ve fırtınayla birlikte devam edecek. İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 06:58 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:11
HAVA DURUMU | Türkiye donacak! Meteoroloji 30 Kasım raporunu yayımladı! Kar, yağmur ve fırtına... 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Türkiye donacak! Meteoroloji 30 Kasım raporunu yayımladı! Kar, yağmur ve fırtına... 2

HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Türkiye donacak! Meteoroloji 30 Kasım raporunu yayımladı! Kar, yağmur ve fırtına... 3


KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA