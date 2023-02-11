Hatay'da yaptığı her 4 binadan 1'i yıkıldı! Tek bir çöp bile kalmadı! Hatay Özburak İnşaat sahibi kim? Röportajı şoke etti! "İlkokul mezunuyum..."
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı saatler ilerledikçe artıyor. Can kaybının en çok yaşandığı illerden biri ise Hatay oldu. Hatay Özburak İnşaat tarafından yapılan her 4 binadan 1 tanesi ise yerle bir oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hatay Özburak İnşaat sahibi kim sorusu yer alıyor. Şimdiye kadar belirlenen 10 binasının çöktüğü belirtilen Hatay Özburak İnşaat sahibi Hikmet Günsay ise daha önceden verdiği röportajla duyanları şoke etti. Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye moloz yığınından başka bir şey kalmadı. İşte binaların son hali....
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası en çok hasar alan iller arasında Hatay yer alıyor. Hatay'da en çok hasar binalar ise Hatay Özburak İnşaat'a ait. . Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye hiç bir Şey kalmadı. Yüzlere kişinin mlümüne neden olan müteahhit merak ediliyor. Peki, Hatay Özburak İnşaat kimin? İşte detaylar...
YAPTIĞI BİNALARIN YÜZDE 25'İ YIKILDI
Hatay Özburak İnşaat tarafından yapılan ve şimdilik yıkıldığı tespit edilen binaların yüzde 25'i yıkıldı.
HATAY ÖZBURAK İNŞAAT SAHİBİ KİM?
Hatay'da en fazla binası yıkılan Özburak İnşaat'ın sahibi ise Hikmet Günsay'dır.
VERDİĞİ RÖPORTAJ ŞOKE ETTİ
Hikmet Günsay'ın 2001 yılında inşaat sektörüne girdiği belirtiliyor. Günsay'ın verdiği bir röportajda söyledikleri ise kan donduran cinsten.