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Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu. Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakılsa da olumlu sonuç alınamadı, mangalda pişirilen et ve tavuklar diğer kedilere verildi. İşte Hatay'da yaşanan o anların tüm detayları…

28.07.2019 21:36 - Son Güncelleme: 28.07.2019 21:45
Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı.

Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı.

Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı.

Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi.

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