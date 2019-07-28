Hatay'da itfaiye ve mahalleli seferber oldu! Kediyi kurtarmak için mangal yaktılar ama...

Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu. Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakılsa da olumlu sonuç alınamadı, mangalda pişirilen et ve tavuklar diğer kedilere verildi. İşte Hatay'da yaşanan o anların tüm detayları…

28.07.2019 21:36 - Son Güncelleme: 28.07.2019 21:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





