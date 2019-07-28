Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu
Çin'den gelen görüntüler akıllara durgunluk veren cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...
28.07.2019 23:57
- Son Güncelleme: 28.07.2019 23:58
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