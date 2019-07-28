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Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Çin'den gelen görüntüler akıllara durgunluk veren cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

28.07.2019 23:57 - Son Güncelleme: 28.07.2019 23:58
Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki... Kan dondurdu

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

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