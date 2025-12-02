takvim-logo

Hatay'da feci kaza: TIR ile motosiklet çarpıştı anne ve bebeği öldü!

author-1
DHA
Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi İskenderun kara yolu Dericiler Kavşağı'nda meydana geldi. T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı TIR ile Suriye uyruklu Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Motosikletteki aile bireyleri yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne Menar Elhüseyin (24) ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in öldüğü belirlendi.

Yaralanan baba Ahmet Elhuseyin ile diğer çocukları R.E. ve Ş.E. de ilk müdahalenin ardından tedavi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'ın şoförü T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR