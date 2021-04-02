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Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Nisan ayının gelmesiyle birlikte yurdun büyük bir kesiminde sıcak hava etkisini gösterirken doğu kesimlerinde ise kar ve soğuk hava etkili oluyor. Hakkari Yüksekova'da 8 metrelik karlar ulaşımı zorlaştırınca yolları açmak için çalışma yapıldı. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

02.04.2021 09:55 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:55
Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası'nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor.

Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.