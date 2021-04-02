Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar

Nisan ayının gelmesiyle birlikte yurdun büyük bir kesiminde sıcak hava etkisini gösterirken doğu kesimlerinde ise kar ve soğuk hava etkili oluyor. Hakkari Yüksekova'da 8 metrelik karlar ulaşımı zorlaştırınca yolları açmak için çalışma yapıldı. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

02.04.2021 09:55 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





