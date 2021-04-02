Hakkari Yüksekova'da nisan ayında 8 metre kar
Nisan ayının gelmesiyle birlikte yurdun büyük bir kesiminde sıcak hava etkisini gösterirken doğu kesimlerinde ise kar ve soğuk hava etkili oluyor. Hakkari Yüksekova'da 8 metrelik karlar ulaşımı zorlaştırınca yolları açmak için çalışma yapıldı. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
02.04.2021 09:55
- Son Güncelleme: 02.04.2021 09:55
Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası'nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor.
Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.