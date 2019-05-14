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Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

ŞOK aktüel ürünler merakla bekleniyordu. 15 Mayıs'tan itibaren satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinin detaylarını haberimizde derledik. Her hafta güncel listeyi yayınlayan ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda birçok ürün dikkat çekiyor. ŞOK müşterilerinin araştırdığı güncel katalogdaki ürünlerin fiyat listesi haberimizde. İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

14.05.2019 13:27 - Son Güncelleme: 14.05.2019 13:27
Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu tarihler arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinin haberimizde derledik. Birçok ürünün yer aldığı katalogda gıda ürünleri ön planda. Peki, bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15-21 MAYIS 2019)

Piyale mantı 500g

2,45 TL

Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15-21 MAYIS 2019)

Piyale erişte 500g

3,25 TL

Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15-21 MAYIS 2019)

Mis Ramazan şerbeti

* 1LT

2,95 TL

Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15-21 MAYIS 2019)

Tunus Hurması

* 250 gr

4,95 TL

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