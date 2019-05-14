Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada
ŞOK aktüel ürünler merakla bekleniyordu. 15 Mayıs'tan itibaren satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinin detaylarını haberimizde derledik. Her hafta güncel listeyi yayınlayan ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda birçok ürün dikkat çekiyor. ŞOK müşterilerinin araştırdığı güncel katalogdaki ürünlerin fiyat listesi haberimizde. İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
14.05.2019 13:27
- Son Güncelleme: 14.05.2019 13:27
15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu tarihler arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinin haberimizde derledik. Birçok ürünün yer aldığı katalogda gıda ürünleri ön planda. Peki, bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
DİĞER GALERİLER