Haftanın ŞOK indirimleri: 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler burada

15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu tarihler arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinin haberimizde derledik. Birçok ürünün yer aldığı katalogda gıda ürünleri ön planda. Peki, bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...