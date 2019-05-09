Haftanın ŞOK fırsatları: 8-14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! İşte güncel katalog
ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftanın fırsatları başlığı altında indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketlerin bu haftaki ürün listesi belli oldu. 8 Mayıs itibarıyla indirimli olarak satışa çıkan ürünlerin kampanyası 14 Mayıs'a kadar sürecek. Güncel listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu haftanın ŞOK fırsatları neler? İşte 8-14 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
09.05.2019 11:08
- Son Güncelleme: 09.05.2019 11:08
8-14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın fırsatları başlığı altında yayınlanan katalogda çeşit çeşit ürünler duyuruldu. Bir hafta boyunca sürecek olan kampanyalar hangi ürünlerde var? ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünleri hangileri? İşte 8-14 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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