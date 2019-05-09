Haftanın ŞOK fırsatları: 8-14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! İşte güncel katalog

8-14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın fırsatları başlığı altında yayınlanan katalogda çeşit çeşit ürünler duyuruldu. Bir hafta boyunca sürecek olan kampanyalar hangi ürünlerde var? ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünleri hangileri? İşte 8-14 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...