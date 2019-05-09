A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!
A101 9 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Honor 7S cep telefonu, Toshiba 43L2863DAT 43" Full HD Smart LED TV, Hı-Level 32" uydu alıcılı LED TV kataloğun ilk sayfasında paylaşıldı. Vatandaşlar, A101'in 9 Mayıs güncel kataloğunu merak ediyor. Sizler için bu haftaki indirimli ürünleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler belli olmuştu. Güncel kataloğu merak eden A101 müşterileri için haberimizde fiyat listesi, ürünler ve ürün özelliklerini derledik. Teknoloji ürünleri ön planda tutulurken, züccaciye, buzdolabı, mutfak ürünleri gibi çeşit çeşit ürünlerde katalogda yer aldı. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli? İşte 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)
TOSHIBA 43L2863DAT
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dahili HD uydu alıcılı
1 adet Scart girişi
3 adet HDMI girişi
2 adet USB girişi
Netflix * Wlan
3 yıl garanti
Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.
Üretim Yeri: Türkiye
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)
Ürün kurulumu müşteri tarafından ya da servis tarafından yapılabilmektedir. Hi Level ürünlerini servis kurması halinde 75TL ücret alınmaktadır.
Teknik Özellikler
Ambilight
Yok
Curved (Kavisli)
Hayır
Çözünürlük (Piksel)
1280 x 720
Çözünürlük
HD
Dahili Uydu Alıcı
Var
Ekran Ebatı
32 inç / 80 cm
Ekran Formatı
16:09
Garanti Tipi
Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları
USB
Görüntü Tarama Hızı
200
Görüntü Teknolojisi
LED
HDMI Girişleri
1
Model Yılı
2018
Scart
1
Ses Çıkışı
2x6 W
Smart TV
Yok
Teslimatta Kurulum
Yok
Wi-Fi
Yok
Garanti Süresi (Ay)
24
Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.
Üretim Yeri: Türkiye
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)
Sadece Mavi Renk Mevcuttur.
5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran
13 MP Arka Kamera, Flaş
5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş
Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
2 GB Ram
16 GB Dahili Hafıza
Yüz Tanıma
2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)
Android 8
3020 mAh Batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.
Üretim Yeri: Çin
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)
7 iş günü içerisinde teslimat yapılır.
~540 x 570 x 1600 cm
Çift Kapı
Dondurucu konumu üstte
Genişlik : ~54 cm
Statik soğutma sistemi
Hacim : 240 L
Soğutucu hacim : 198 L
Dondurucu hacim : 42 L
Enerji tüketimi : 0.630 kWh/24 saat
Dondurucu kapasitesi : 2 kg/24 saat
2 Yıl Vestel Garantili
Üretim Yeri: Türkiye