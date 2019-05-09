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A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 9 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Honor 7S cep telefonu, Toshiba 43L2863DAT 43" Full HD Smart LED TV, Hı-Level 32" uydu alıcılı LED TV kataloğun ilk sayfasında paylaşıldı. Vatandaşlar, A101'in 9 Mayıs güncel kataloğunu merak ediyor. Sizler için bu haftaki indirimli ürünleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

09.05.2019 10:44 - Son Güncelleme: 09.05.2019 10:44
A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler belli olmuştu. Güncel kataloğu merak eden A101 müşterileri için haberimizde fiyat listesi, ürünler ve ürün özelliklerini derledik. Teknoloji ürünleri ön planda tutulurken, züccaciye, buzdolabı, mutfak ürünleri gibi çeşit çeşit ürünlerde katalogda yer aldı. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli? İşte 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

TOSHIBA 43L2863DAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

Üretim Yeri: Türkiye

A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

Ürün kurulumu müşteri tarafından ya da servis tarafından yapılabilmektedir. Hi Level ürünlerini servis kurması halinde 75TL ücret alınmaktadır.

Teknik Özellikler

Ambilight

Yok

Curved (Kavisli)

Hayır

Çözünürlük (Piksel)

1280 x 720

Çözünürlük

HD

Dahili Uydu Alıcı

Var

Ekran Ebatı

32 inç / 80 cm

Ekran Formatı

16:09

Garanti Tipi

Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları

USB

Görüntü Tarama Hızı

200

Görüntü Teknolojisi

LED

HDMI Girişleri

1

Model Yılı

2018

Scart

1

Ses Çıkışı

2x6 W

Smart TV

Yok

Teslimatta Kurulum

Yok

Wi-Fi

Yok

Garanti Süresi (Ay)

24

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

Üretim Yeri: Türkiye

A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

Sadece Mavi Renk Mevcuttur.

5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran

13 MP Arka Kamera, Flaş

5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş

Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53

2 GB Ram

16 GB Dahili Hafıza

Yüz Tanıma

2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)

Android 8

3020 mAh Batarya

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Çin

A101 9 Mayıs 2019 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan kampanyalı ürünler satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

7 iş günü içerisinde teslimat yapılır.

~540 x 570 x 1600 cm

Çift Kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik : ~54 cm

Statik soğutma sistemi

Hacim : 240 L

Soğutucu hacim : 198 L

Dondurucu hacim : 42 L

Enerji tüketimi : 0.630 kWh/24 saat

Dondurucu kapasitesi : 2 kg/24 saat

2 Yıl Vestel Garantili

Üretim Yeri: Türkiye

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